Secondo i dati di Opta, l’Inter non perde contro il Genoa da 14 partite consecutive in Serie A. Una striscia che, guardando alle formazioni presenti nell’attuale massimo campionato italiano, è superata soltanto dal filone positivo nerazzurro contro l’Atalanta, dove la serie aperta senza sconfitte sale a 16 gare.
Il confronto con i rossoblu resta dunque tra i più favorevoli per i nerazzurri nell’intero panorama della Serie A. Continuare su questa strada sarebbe importante anche in chiave classifica, dato che chi precede l’Inter mantiene un ritmo elevato.