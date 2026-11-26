Analisi totale Inter-Stoccarda 2-0, pagelle, Carlos Augusto, infortunio Bastoni, news del momento e non solo.
Video 26 Novembre 2026 · 17:14
DIRETTA – L’Inter vuole gli OTTAVI, stop Bastoni, Carlos RINNOVA, Inter-Stoccarda 2-0 – INTER NEWS
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