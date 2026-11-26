Inter-Stoccarda 2-0, analisi quinta giornata Champions League: infortunio Bastoni, Carlos Augusto, le scelte di Chivu, Akanji e non solo. Cosa succede.
Video 26 Novembre 2026 · 14:04
VIDEO – TRIPLO messaggio sul Futuro dell’INTER che NON puoi ignorare
L’analisi di Inter-Stoccarda 2-0
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