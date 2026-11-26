Ai microfoni di Sky, nel corso del programma After Party, Florenzi ha commentato la vittoria dell’Inter per 2-0 contro lo Stoccarda al Meazza, esprimendo un giudizio positivo sulla prestazione nerazzurra.

“L’Inter fa una partita seria, da Inter”, ha dichiarato l’ex calciatore. “Nelle ultime quattro partite, tre clean sheet e a Bergamo subisce 4 gol dove era stata in vantaggio 3-1 e 4-2. Ci può stare un calo, può succedere.”

Florenzi ha poi allargato il contesto all’intero avvio di stagione: “Viene dall’inizio del campionato in cui si è trovata spesso sotto di due reti e la riprendeva, poi da prestazioni importanti come contro il Como. Contro lo Stoccarda ha fatto lo stesso, è stata una partita seria.”

L’ex calciatore ha infine spiegato perché le critiche all’Inter tendano ad amplificarsi rapidamente: “Ovvio che siamo abituati a vedere i nerazzurri come una macchina da guerra e appena c’è uno scricchiolio viene subito fuori.”