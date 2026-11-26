Gustavo Varela è uno dei protagonisti a sorpresa di questa prima parte di stagione in Serie A. Il Monza lo aveva scovato per poco più di 2 milioni di euro, e i suoi gol no-stop nei primi tre mesi di stagione lo hanno portato sul taccuino dei club di vertice.

Prima di ogni ragionamento di mercato, Fabrizio Romano chiarisce un aspetto contrattuale rilevante: il Benfica non dispone di alcuna clausola di riacquisto. Il club portoghese non può quindi riportare Varela a Lisbona in forma automatica.

Quanto ai diritti previsti dall’accordo originario, il Benfica ha diritto al 20% della futura plusvalenza in caso di cessione e può avvalersi di una clausola di matching rights, cioè può pareggiare le offerte presentate da altri club. Tuttavia, secondo Romano, l’ultima parola spetterà al giocatore stesso: il Benfica non ha un potere totale sull’operazione.

L’articolo viene pubblicato con un riferimento alla strategia dell’Inter, che avrebbe già osservato Varela in quattro occasioni. Il giocatore potrebbe lasciare il Monza già nella sessione di mercato di gennaio.