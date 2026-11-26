Ai microfoni di Inter TV, Chivu ha commentato la vittoria conquistata in Champions League contro lo Stoccarda, soffermandosi sull’equilibrio mostrato dalla squadra in entrambe le fasi di gioco.

«C’è bisogno di equilibrio, di un po’ di tutto — ha esordito il tecnico nerazzurro —, non si può separare la fase con palla e senza palla. Oggi abbiamo fatto bene le due fasi, io mi prendo quanto di buono è stato fatto, non abbiamo subito mai ripartenze anche se oggi era una partita sporca perché loro sono una squadra che ti fa giocare sporco, che ti chiude gli spazi. Serviva una partita di qualità e di personalità e per lunghi tratti lo abbiamo fatto. Ci siamo riusciti segnando due gol senza subire».

Sul possibile slancio in vista dei prossimi impegni, l’allenatore ha aggiunto: «Siamo consapevoli di avere tanti impegni, vogliamo portare in campo sempre la nostra miglior versione dal punto di vista fisico, tecnico e anche mentale».