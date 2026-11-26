Dopo il successo per 2-0 contro lo Stoccarda, Chivu ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell’UEFA, esprimendo soddisfazione sia per la prestazione collettiva sia per alcuni segnali individuali incoraggianti.

«L’Inter è stata organizzata, attenta, equilibrata. Abbiamo messo in campo ciò che serviva per questo tipo di partita. Siamo stati bravi», ha esordito il tecnico nerazzurro.

Chivu ha poi indicato due aspetti in particolare che lo hanno reso soddisfatto: «Sono contento per la porta inviolata e per il rientro di Lautaro Martínez, che ha anche segnato: è un aspetto ottimo per la sua fiducia». La rete dell’attaccante rappresenta un segnale positivo dopo il periodo di assenza.

Elogio anche per gli altri attaccanti impiegati nella gara: «Thuram e Esposito hanno fatto molto bene», ha aggiunto il tecnico, che ha sottolineato come la squadra abbia creato numerose occasioni riuscendo a concretizzarle.