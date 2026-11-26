Ai microfoni dell’UEFA, nel post-partita di Inter–Stoccarda, Barella ha ricevuto il premio di MVP della serata. Il centrocampista nerazzurro ha offerto una prestazione di alto livello, con qualità e quantità nella zona nevralgica del campo.

«Non so se sia stato io il migliore, ma la squadra ha disputato un’ottima partita e sono molto felice per i tre punti» ha dichiarato ai microfoni dell’UEFA al termine del match.

Sul lavoro svolto a centrocampo, il capitano ha aggiunto: «Per me era importante vincere i duelli. Sapevamo che sarebbe stato un aspetto decisivo contro lo Stoccarda ed è stata un’ottima prestazione di squadra da parte di tutti».