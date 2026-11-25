Ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Inter–Stoccarda, Bisseck ha condiviso le sue impressioni sulla vittoria nerazzurra, esprimendo soddisfazione ma anche la necessità di mantenere alta la concentrazione.

«Per me dobbiamo sempre stare sul pezzo. Oggi, per esempio, nel primo tempo abbiamo creato tanto anche se non entrava. Se siamo concentrati in fase difensiva, possiamo vincerne tante», ha dichiarato. Sull’occasione, ha aggiunto con ironia: «Dovevo tirare col sinistro perché col destro non funziona. Provo sempre ad aiutare la squadra in ogni situazione. Stasera, comunque, possiamo essere felici».

Sul tema dei gol subiti in questa stagione, Yann Bisseck ha invitato a non esagerare nelle valutazioni negative: «C’è sempre tanto da migliorare. In campionato siamo 3 punti dietro la Lazio. Non ingigantiamo i problemi. Dobbiamo migliorare in difesa, continuando a imparare dagli errori. Ho tanta fiducia».