Un’uscita anticipata ha cambiato gli equilibri difensivi dell’Inter nel corso della partita di Champions League contro lo Stoccarda: intorno al 40° minuto, Bastoni ha segnalato alla panchina di non poter continuare, indicando la coscia sinistra.

Il difensore nerazzurro è stato sostituito da Dimarco, che ha avuto pochissimo tempo per riscaldarsi prima di entrare in campo. Con il cambio, Carlos Augusto ha preso la posizione di Bastoni in difesa, mentre l’esterno ha rimpiazzato il brasiliano.

A bordo campo, Bastoni si è seduto in panchina vicino a Lautaro Martinez, con cui ha avuto un breve colloquio su quanto accaduto. Nelle prossime ore si avrà un quadro più chiaro sull’entità del problema fisico.