Alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Stoccarda, Fabio Capello ha rilasciato un’analisi alla Gazzetta dello Sport sull’Inter di Chivu, sollevando dubbi sulla continuità mentale della squadra e sulle difficoltà legate all’assenza di Calhanoglu.

«In tutto l’inizio di stagione ci sono stati diversi momenti in cui i calciatori dell’Inter dormivano per metà partita e poi si svegliavano a recuperare il risultato», ha dichiarato l’ex allenatore. «Adesso mi sembra invece che qualche volta non stiano molto attenti e c’è da fare attenzione perché in Champions la qualità è alta». Capello ha citato in particolare la partita con l’Atalanta come esempio di una squadra capace di essere pericolosa ma priva della necessaria tensione agonistica: «Non gioca con quella cattiveria che serve per portare a casa i risultati».

Il tema della concentrazione è al centro del suo ragionamento. Secondo l’ex tecnico, spetta all’allenatore lavorare su questi «momenti di amnesia» che, sottolinea, «in Champions League non si possono accettare». A suo avviso, anche i leader dello spogliatoio devono farsi carico di trasmettere il giusto atteggiamento al gruppo.

Sul fronte individuale, Capello ha messo in evidenza il peso dell’infortunio di Calhanoglu, definito «il direttore d’orchestra» e inserito «tra i tre migliori registi al mondo». «Con Calhanoglu tutti sapevano come muoversi», ha spiegato, «con un altro bisognerà ripassare i movimenti». Chi lo sostituirà non potrà replicarne il rendimento, ma dovrà comunque cercare di coordinare il centrocampo. L’ex allenatore ha concluso indicando che «i problemi dell’Inter sono in difesa».