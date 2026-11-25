Un dettaglio del riscaldamento pre-partita ha scatenato la reazione di Fabio Capello. Dagli studi di Sky Sport, l’ex allenatore ha puntato il dito contro Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, reo di essere sceso in campo con un giubbotto con cappuccio mentre il resto della squadra si presentava senza.

La critica è stata diretta e senza filtri: «Lautaro non può venire fuori vestito differentemente dagli altri dai… Con questo giubbotto col cappuccio: ma dai. È il capitano, è il capitano. Ha freddo? Deve stare in spogliatoio se ha freddo».

La vicenda, per quanto circoscritta a un episodio di abbigliamento, ha quindi trovato spazio nel dibattito televisivo della serata.