Prima del fischio d’inizio della partita contro lo Stoccarda, il presidente dell’Inter Marotta ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, spaziando dal tema dei rinnovi contrattuali al profilo di Varela.

Sul fronte mercato, il dirigente ha commentato la presenza di Baccin a Monza per osservare il giocatore: «Giocatore che non piace solo all’Inter, ma a tante squadre. Vista la vicinanza, normale che i miei direttori sportivi vadano a vederlo. Sorpresa importante per la nostra Serie A».

Quanto ai rinnovi — con quello di Carlos Augusto considerato praticamente definito, mentre per Calhanoglu e Thuram resta ancora lavoro da fare — Marotta ha dichiarato: «Abbiamo a che fare con professionisti e ragazzi legati a questi colori, sono molto seri e tutti vogliono proseguire con noi. Ci sono tutti i presupposti, pur affrontando con calma queste situazioni, li porteremo tutti a risultato positivo. Sono dinamiche che non è che capitano solo all’Inter, in tutte le squadre si parla di rinnovi in questo periodo».

Il presidente ha anche descritto il suo rapporto quotidiano con il gruppo ad Appiano: «Sono presente quasi tutti i giorni. Io sono con i ragazzi, vicino, ma c’è rispetto dei ruoli. Presenza silenziosa e importante, la società è sempre con loro. Li ho salutati come sempre, il lavoro principale l’ha svolto l’allenatore».

Sul match di stasera, Marotta non ha lasciato spazio a dubbi: «Dobbiamo tentare di vincere a tutti i costi. Come vedete questo nuovo format porta a posizioni imprevedibili. Importante fare risultato».