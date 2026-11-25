Ai microfoni di Inter TV, nel consueto spazio dedicato alle interviste di prepartita, Augusto ha parlato in vista della sfida di Champions League contro lo Stoccarda, in programma al Meazza.

«Sappiamo come sono le gare di Champions — ha dichiarato —. Dobbiamo essere sul pezzo dal primo minuto, essere cattivi anche senza palla e fare la partita».

Sul momento della squadra dal punto di vista fisico e mentale, Augusto non ha mostrato preoccupazioni: «Sappiamo che ci saranno tante partite e lavoriamo tanto con un grande staff per prepararle atleticamente e mentalmente. Abbiamo qualità fisiche e mentali per fare una grande partita».

Infine, un richiamo alla concentrazione: «Affrontiamo delle grandi squadre, dobbiamo essere concentrati e fare la nostra partita».