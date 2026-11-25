Alla vigilia del match di Champions League contro lo Stoccarda, con alle spalle il pareggio per 4-4 rimediato contro l’Atalanta, il giornalista Bonan ha analizzato ai microfoni di Sky Sport i problemi dell’Inter.

«Cosa sta mancando all’Inter? Un po’ di continuità dentro la partita», ha esordito. «Chivu dice di non fare una tragedia per 10 minuti sbagliati, ma in realtà i minuti sono stati di più. L’Inter troppo spesso si sente superiore agli avversari e stacca la spina. Questa cosa fino a un certo punto viene perdonata in Serie A perché è molto più forte degli altri, ma in Europa deve stare concentrata per 90 minuti e vivere la gara con maggiore intensità. Questo le manca».

Bonan ha poi individuato una componente precisa all’origine di questi cali: «Il problema è soprattutto mentale, anche se poi l’Inter commette errori individuali in difesa». Una lettura che non esclude responsabilità tecniche, ma punta il dito prima di tutto sull’approccio alla gara.

Infine, il giornalista ha citato un’assenza che ritiene pesante nel reparto arretrato: «Credo che dietro manchi un giocatore che nella sua follia era utilissimo, ovvero Acerbi, che magari aveva meno qualità degli altri ma aveva questo attaccamento alla gara che manca ai difensori di oggi dell’Inter».