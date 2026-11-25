Ai microfoni di Sky Sport, prima del calcio d’inizio della partita di Champions League contro lo Stoccarda a San Siro, Maurizio Compagnoni ha analizzato il momento dell’Inter di Chivu e si è soffermato su due aspetti in particolare: la continuità di rendimento della squadra e la scelta del regista.

«Qualcosina che non funziona c’è nell’Inter. Questi passaggi a vuoto si verificano troppo spesso per la forza della squadra», ha detto il giornalista, prima di concentrarsi sul tema del centrocampo. «Sono curioso di vedere chi giocherà regista, potrebbe esserci qualche difficoltà con Sucic lì».

Compagnoni ha poi sollevato un tema preciso riguardo a Stankovic junior: se il centrocampista non dovesse scendere in campo in assenza di Calhanoglu e Zielinski, per il giornalista si tratterebbe di un segnale forte. «Sarebbe una bocciatura clamorosa per Stankovic junior se non gioca senza Calhanoglu e Zielinski. Poi magari gioca Stankovic, ma se non gioca il terzo per far giocare una mezzala che non lo fa mai…».