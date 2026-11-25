Ai microfoni di Inter TV nel prepartita della sfida di Champions League contro lo Stoccarda, Augusto ha parlato delle aspettative per il match, sottolineando la necessità di essere pronti fin dal calcio d’inizio.

“Sappiamo come sono le partite di Champions, dobbiamo essere sul pezzo fin dal primo minuto. Loro sono una squadra che lotta su ogni pallone. Dobbiamo fare la nostra partita e poi essere attenti su ogni pallone”, ha dichiarato l’esterno nerazzurro.

Sul ritmo serrato della stagione, l’esterno nerazzurro non ha nascosto la difficoltà: “Sappiamo che ci sono tante partite ma il bello del calcio è questo, dobbiamo prepararci psicologicamente e atleticamente. Non sarà facile ma abbiamo le qualità per fare grandi partite”.

Augusto ha poi posto l’accento sulla concentrazione difensiva: “Le gare di Champions hanno alta intensità, affronti grandi squadre. Dobbiamo restare concentrati su noi stessi, anche senza palla. Sono certo che faremo una grande partita”.