Ai microfoni di Sky Sport, prima delle partite odierne di Champions League, il giornalista Massimo Marianella ha commentato il momento dell’Inter e le aspettative per la serata europea.

“L’appunto di tutti all’Inter all’inizio della stagione era questo: bisogna migliorare in Europa”, ha ricordato il giornalista. Secondo Marianella, non servono motivazioni extra per la Champions: l’Inter conosce il proprio valore e sa dove concentrare la propria attenzione. “L’Inter sa di essere la più forte, l’attenzione maggiore è in Europa”, ha aggiunto, sottolineando come il club abbia ambizioni continentali e possa “guardare tutti dall’alto in Italia”.

Sul prossimo impegno europeo, il giornalista ha avvertito di non sottovalutare l’avversario: “Non sarà una gara facile. Lo Stoccarda è allenato benissimo, ha uno degli allenatori più preparati d’Europa”. Pur riconoscendo la superiorità tecnica dei nerazzurri, Marianella ha messo in guardia sulla qualità della squadra tedesca: “Inter nettamente più forte, ma attenzione perché i tedeschi sono organizzati e hanno talento”.

Sul piano individuale, il giornalista ha indicato Thuram e Pio come i giocatori attualmente in migliore condizione, sottolineando che in questa fase la squadra ha bisogno anche di una certa fisicità.