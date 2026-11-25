A bordocampo per Inter-Stoccarda, il giornalista di Sky Sport Matteo Barzaghi ha fatto il punto sulla situazione dei nuovi acquisti nerazzurri e sui piani del club per la finestra di gennaio.

Sul fronte dei singoli, Stankovic è stato preso come vice Calhanoglu, ma finora l’allenatore Chivu gli ha preferito prima Zielinski e poi Sucic, lasciandolo senza una vera occasione per mettersi in mostra, nemmeno nelle uscite dalla panchina. Ancora assenti dall’undici titolare anche gli inglesi: né Stones né Jones si sono visti, mentre Spence ha trovato spazio nelle ultime uscite. In linea generale, secondo Barzaghi, il mercato estivo non ha prodotto il flusso positivo che ci si aspettava.

Sul fronte di gennaio, il quadro delineato dal giornalista è abbastanza chiaro. Il club nerazzurro vuole dare fiducia ai propri acquisti e non ha intenzione di operare nella sessione invernale, salvo eventuali problemi fisici, soprattutto nel reparto difensivo. La variabile principale resta Stones: se dovesse offrire garanzie concrete nel prossimo mese, l’Inter non interverrà sul mercato a gennaio.