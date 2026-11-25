Ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Florenzi ha commentato la scelta di formazione di Cristian Chivu in vista della sfida di Champions League contro lo Stoccarda, soffermandosi in particolare sul dubbio tra Sucic e Stankovic.

«Sucic gli dà più sicurezza a Chivu in questo momento», ha spiegato l’ex difensore. «Partita molto importante dove l’Inter dovrà vincere. Immagino sia per quello».

Florenzi si è poi espresso sulla gestione delle forze in un calendario fitto: «Pio e Thuram? Ora periodo molto importante e fitto di impegni, dovrà essere bravo Chivu a gestire tutte le forze in campo e fuori. Ci sono già dei piccoli verdetti importanti per il proseguo della stagione».