Ai microfoni di Sky Sport, prima del calcio d’inizio di Inter–Stoccarda, Alessandro Florenzi è intervenuto in studio e ha riportato l’attenzione sul pareggio di Bergamo, sollevando un interrogativo sul rendimento dei nerazzurri.

L’ex terzino ha tratto un parallelo con la Juve di Conte: «Vedendo Inter-Atalanta mi è venuta in mente una cosa. La Juve di Conte quando giocavo e vinceva era uguale dal primo all’ultimo minuto come atteggiamento, sull’1-0 o 2-0».

Da quel ricordo è nato il dubbio centrale della sua riflessione: «Era per i giocatori o per l’input che dava Conte? Chivu dovrebbe dare qualcosa in più o i giocatori non stanno capendo Chivu?». Una domanda aperta, che tocca tanto la gestione tecnica quanto la risposta del gruppo all’interno della partita.