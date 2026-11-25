Ai microfoni di Sky Sport, prima di Inter-Stoccarda, Bergomi ha analizzato le difficoltà difensive dei nerazzurri e il caso Lautaro, rimasto inizialmente in panchina.

Sul terreno di gioco di San Siro, l’ex capitano dell’Inter ha aperto con una nota positiva: «Campo perfetto, l’ultima volta non era in buone condizioni. Il campo è perfetto, bagnato giusto, la palla gioca veloce: c’è tutto per giocare bene».

Il tema della difesa è stato al centro del ragionamento di Bergomi. Alla domanda sui troppi gol subiti e sulla mancanza di solidità del reparto arretrato, l’ex difensore ha chiarito il proprio punto di vista: «Parto dal concetto che si difende in 11 e questa squadra se non è concentrata al 100%, soprattutto nei finali di gara, quando la partita si fa più sporca, non dico che sono presuntuosi, non lo sono, ma con le caratteristiche fisiche dei centrocampisti e degli stessi difensori la portano a subire determinate situazioni».

Bergomi ha poi sottolineato un vuoto che, a suo avviso, non è mai stato colmato: «Continuo a pensare che Acerbi e de Vrij non sono stati sostituiti, erano due marcatori che di testa in area la prendevano sempre loro». Una lacuna che spinge Chivu a soluzioni alternative: il tecnico è costretto a ruotare i difensori, schierando a volte anche Bastoni da centrale, una posizione in cui il giocatore era stato impiegato raramente nella stagione precedente.

Sul caso Lautaro, tenuto in panchina nonostante si fosse scaldato, Bergomi è stato diretto: «Lautaro è il leader carismatico dell’Inter, deve avere pazienza. È rientrato con l’Atalanta e in Champions non puoi regalare mai neanche un giocatore, mai neanche uno». L’ex capitano nerazzurro ha quindi condiviso la scelta di schierare fin dall’inizio la formazione ritenuta migliore, con l’attaccante destinato a subentrare nella ripresa.