Intervenuto nel pre-partita di Champions League sulle frequenze di Sky Sport, Chivu ha illustrato le sue scelte in vista della sfida contro lo Stoccarda.

Sul momento di Thuram, il tecnico nerazzurro non ha avuto dubbi: «Per tutti i minuti accumulati negli ultimi mesi le ha giocate tutte, oggi parte ancora titolare». Diversa la situazione di Lautaro, che non è ancora al massimo della forma: «Sta riprendendo la sua condizione ed è pronto a subentrare nel secondo tempo».

Chivu ha poi sottolineato l’importanza della gara: «Dobbiamo essere la nostra miglior versione. Siamo consapevoli dell’importanza di questa partita, giochiamo in casa e dobbiamo dare continuità ai risultati buoni della Champions».