Quella di stasera a San Siro sarà una serata storica, almeno sul piano dei precedenti: secondo quanto evidenziato da Dazn nelle statistiche di presentazione del match, Inter–Stoccarda rappresenta il primo confronto ufficiale tra le due società.
I quattro incontri disputati in passato tra i due club si erano svolti esclusivamente in forma amichevole, senza quindi alcun valore competitivo. La partita di Champions League di questa sera inaugura dunque un capitolo inedito nella storia delle due squadre.
Per l’Inter la posta in gioco va oltre la semplice curiosità statistica: il club nerazzurro ha bisogno di una vittoria per risalire la classifica nella competizione europea.