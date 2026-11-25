Niccolò Barella, eletto MVP della partita, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria per 2-0 dell’Inter contro lo Stoccarda, terzo successo consecutivo nella fase campionato di Champions League. Reti di Sucic e Lautaro per i nerazzurri.

«Siamo abituati a sentire tante cose verso di noi», ha detto il centrocampista nell’intervista flash. «L’Inter fa parlare perché ci sono tante aspettative. Non abbiamo mai nascosto le nostre ambizioni, quindi accettiamo le critiche, anche se a volte sono un po’ esagerate. Oggi l’importante era vincere, non parlare. Lo Stoccarda è una squadra tosta, che pressa tanto, potevamo fare meglio ma l’importante era vincere per il nostro cammino in Champions e per la nostra fiducia».

Sulla prestazione della squadra, Barella ha sottolineato la necessità di un approccio più determinato: «Avevamo bisogno di tirare fuori l’elmetto, l’abbiamo fatto con 2-3 interventi difensivi che a volte sono mancati. Abbiamo messo cazzimma, c’è da fare i complimenti a tutti». Una partita che, secondo lui, richiedeva soprattutto solidità: «Era da portare a casa contro una squadra che non ti fa giocare nella miglior maniera».

Infine, una riflessione personale sulle critiche: «Fa parte del gioco, ci sono periodi in cui sei al 100%, altri in cui sei al 50%. Sono disposto ad accettare le critiche e le scelte del mister. Cerco sempre di dare il mio contributo».