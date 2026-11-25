Alla vigilia della sfida, Chivu aveva chiesto di non giudicare l’Inter per uno spezzone negativo come quello di Bergamo. La risposta è arrivata dal campo: 2-0 allo Stoccarda, tre vittorie consecutive in Champions League e 9 punti in cinque giornate.

Il percorso verso il risultato, però, non è stato privo di insidie. Nei primi minuti i tedeschi hanno messo sotto pressione i campioni d’Italia: al 6′ un cross di Mittelstadt attraversa tutta l’area senza trovare deviazioni, poi Demirovic sfiora il vantaggio in due occasioni. All’8′ è Petar Sucic a salvare con una risposta provvidenziale su tiro a colpo sicuro dello stesso Demirovic, dopo un passaggio di Fuhrich. Al 15′ è ancora Fuhrich a calciare di controbalzo verso la porta, questa volta su sponda involontaria di Bisseck: Pepo Martinez risponde con un grande riflesso.

La partita prosegue con continui ribaltamenti di fronte. Uno scontro tra Bisseck e Fuhrich al 40′ costringe entrambi a uscire, lasciando le squadre in dieci uomini per circa un minuto. Nel medesimo frangente, Bastoni deve abbandonare il campo per infortunio, lasciando spazio a Dimarco. Prima dell’intervallo, Thuram colpisce la rete esterna con un diagonale e Barella centra il palo in un’azione corale. Si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa, al 54′, l’arbitro Letexier assegna un rigore all’Inter dopo l’on field review per un fallo di mano di Vagnoman: Petar Sucic si presenta dal dischetto e realizza con la stessa freddezza mostrata domenica scorsa. Lo Stoccarda reagisce e continua a spingere: Demirovic manda a lato un pallone favorevole, Carlos Augusto salva in extremis su Demirovic al 65′, togliendo un gol pressoché fatto.

Al 69′ entrano Lautaro e Curtis Jones, con Chivu che richiama Thuram e Mkhitaryan. Un minuto dopo, proprio quando il cronometro segnava il 70′ e sembrava iniziare il periodo critico dell’Inter, Lautaro colpisce di sorpresa e firma il 2-0. Lo Stoccarda non si arrende, ma una scivolata straordinaria di Akanji mura quello che sembrava il 2-1 inevitabile.

Tre vittorie consecutive, 9 punti e una classifica europea che torna a sorridere: la serata di San Siro ha scritto una storia diversa rispetto a Bergamo.