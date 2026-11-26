Un salvataggio provvidenziale e un clean sheet: Akanji ha parlato ai microfoni di Inter TV al termine della vittoria contro lo Stoccarda in Champions League, commentando la propria prestazione e la solidità difensiva della squadra.

«Ho visto la palla, ho capito che potevano segnare e ho cercato di intercettarlo. Sono felice di aver salvato il risultato», ha dichiarato il difensore nerazzurro. «Difensivamente abbiamo portato a casa un clean sheet e siamo felici di questo risultato. È davvero importante avere stabilità in difesa, oggi non sta funzionando sempre bene, ma dobbiamo cercare di migliorare perché sappiamo che abbiamo giocatori che possono segnare anche 3-4 gol a partita».

Guardando ai prossimi impegni, Akanji ha sottolineato la necessità di recuperare rapidamente: «Non abbiamo molto tempo per allenarci, quindi dobbiamo recuperare subito e pensare alle prossime gare. In questo momento stiamo tutti bene, cerchiamo di prepararci al meglio».