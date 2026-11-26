Ai microfoni di Inter TV, al termine di Inter–Stoccarda, Akanji ha commentato la vittoria per 2-0 dei nerazzurri in Champions League, soffermandosi sia sulla solidità difensiva della squadra sia sulle qualità offensive del gruppo.

«Abbiamo portato a casa la porta inviolata e quel salvataggio è stata una bella sensazione», ha dichiarato. «La stabilità dietro è importante: sappiamo che abbiamo compagni di squadra in attacco che possono segnare due o tre gol a partita».

Akanji ha poi allargato lo sguardo alla gestione del calendario: «Stiamo tutti bene, non abbiamo tanto tempo per allenarci, ma cerchiamo di preparare al meglio ogni partita».