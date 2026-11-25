Intervenuto davanti alle telecamere di Sky Sport a fine gara tra Inter e Stoccarda, Sucic ha commentato la prestazione e il suo contributo personale. «Ho segnato due gol in due partite su rigore, sono felice perché posso dare il mio contributo alla squadra», ha dichiarato.

Sul rendimento collettivo, Sucic ha sottolineato la coesione del gruppo: «La squadra ha una mentalità forte, è sempre molto unita. La stagione è lunga, ci sono infortuni, si può giocare meglio o peggio ma è impossibile giocare sempre bene e vincere. Dobbiamo stare uniti, siamo felici di non aver concesso gol oggi».

Il giocatore ha poi tracciato un parallelo con la partita di Bergamo, evidenziando i progressi difensivi della squadra. «Anche a Bergamo avevamo fatto buone cose, avevamo un buon vantaggio ma abbiamo avuto problemi sui cross. Anche lo Stoccarda ha provato a fare tanti cross, siamo stati incredibili in difesa. Abbiamo pulito l’area, siamo migliorati molto».