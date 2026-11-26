Ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Florenzi ha commentato il successo dell’Inter per 2-0 contro lo Stoccarda in Champions League, firmato dai gol di Sucic e Lautaro.

«È stata una partita seria, da Inter», ha esordito Florenzi. «Tre clean sheet in quattro gare, e nell’altra, quella di Bergamo, la squadra stava vincendo prima del 4-4. I nerazzurri hanno giocato in modo serio dall’inizio alla fine».

Florenzi ha poi collegato le parole pronunciate da Barella a quelle di Chivu: «Quando Barella parla di elmetto, mi viene in mente la dichiarazione di Chivu sulla provincialità. Siamo abituati a vedere l’Inter sempre in versione macchina da guerra: appena c’è qualche scricchiolio, la squadra riesce a tirare fuori il meglio».