Ai microfoni di Inter TV, Bisseck ha commentato la vittoria per 2-0 contro lo Stoccarda, sottolineando la solidità difensiva mostrata dalla squadra nel corso dell’intera partita.

«Vogliamo fare sempre questo e dobbiamo farlo più spesso», ha dichiarato il difensore nerazzurro. «Penso che oggi la fase difensiva sia stata molto molto buona, siamo stati compatti 90′. Dobbiamo continuare così e se facciamo questo penso che possiamo fare una bella stagione».

Sul mancato sfruttamento delle occasioni nel primo tempo, Bisseck ha aggiunto: «Sapevamo già nel primo tempo che avevamo creato tante occasioni, ma a volte la palla non entra. Però dobbiamo continuare sempre, crederci: a volte la palla non vuole entrare, ma per fortuna è entrata e siamo felici, è stato bello».

Il difensore ha poi toccato il tema del calendario fitto di impegni: «Siamo abituati a giocare tanto, dobbiamo imparare dalle cose che non facciamo tanto bene e pensare partita dopo partita, perché ogni gara è diversa. Ma oggi abbiamo fatto bene».