Intervenuto nel post-partita su Sky Sport, Alessandro Costacurta ha commentato la prestazione nerazzurra al termine della sfida tra Inter e Stoccarda, soffermandosi su Lautaro e sulla solidità difensiva della squadra.

“L’Inter ha fatto una grande partita, era difficile oggi, affrontare una squadra diversa è sempre difficile. Hanno fatto bene quello che dovevano fare, era una partita da vincere e sono stati anche convincenti come attenzione, che era la cosa che interessava di più forse” ha dichiarato Costacurta.

Sul capitano nerazzurro, Costacurta non ha avuto dubbi: “L’ho sempre visto come un giocatore molto determinato, con un’attitudine straordinaria. Ho sempre pensato che fosse un vero capitano. Lautaro è un capitano vero, guida addirittura il pressing”.

Infine, una riflessione sulla tenuta difensiva: “Hanno fatto clean sheet per tre partite di fila in Champions e invece hanno preso 4 gol con l’Atalanta, evidentemente si sono rilassati. L’Inter resta una squadra pericolosissima”.