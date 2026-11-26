Il rinnovo di Carlos Augusto con l’Inter è ormai questione di giorni. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, mancano solo gli ultimi dettagli prima dell’intesa definitiva, attesa entro il fine settimana. A quel punto resterà da attendere la firma e l’annuncio ufficiale.
Il mancino brasiliano prolungherà il proprio contratto fino al 2031, ottenendo contestualmente un adeguamento dell’ingaggio che salirà a 4 milioni di euro, bonus compresi. Un riconoscimento legato al suo rendimento in questa prima parte di stagione, dove si è distinto per la capacità di farsi trovare pronto ogni volta che è stato chiamato in causa.
Come sottolinea il quotidiano, in questa stagione Augusto sta trovando ancora più spazio rispetto al passato, esattamente secondo i propri desideri. Questo rinnovo rappresenterà soltanto l’apertura di una serie di prolungamenti già pianificati dal club nerazzurro.