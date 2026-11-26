Tre vittorie consecutive in Champions League, nove punti nel classificone e la corsa verso l’accesso diretto agli ottavi che si fa concreta: l’Inter esce da San Siro con un 2-0 sullo Stoccarda che vale molto più del risultato. Il giorno dopo la partita, la Gazzetta dello Sport analizza la prestazione nerazzurra.

Secondo il quotidiano, i nerazzurri si sono guadagnati la vittoria di cui avevano bisogno per mettere da parte il pareggio per 4-4 con l’Atalanta in campionato. Con questo successo l’Inter sale al dodicesimo posto del maxi-classifica a 36, sistemando in modo quasi definitivo la questione playoff e avvicinandosi alle prime otto: il distacco è ora di un solo punto. Un obiettivo arduo, scrive la Gazzetta, ma non impossibile se la squadra di Chivu si applicherà come ha fatto contro una formazione descritta come ispida, respingente e reagente, domata con intelligenza e razionalità.

La Gazzetta sottolinea come l’Inter abbia saputo soffrire nei momenti difficili — in avvio e sull’1-0 — per poi colpire nei frangenti decisivi ed evitare un pareggio a reti bianche. Il 2-0 della sicurezza porta la firma di Lautaro, tornato in campo dopo il rientro e protagonista con la sua 28ª rete in Champions League: «Non ci può essere Inter senza Lautaro», scrive il quotidiano, aggiungendo che difficilmente il capitano troverebbe un habitat come quello di San Siro, definito «il suo regno».

Tra le note positive, la Gazzetta evidenzia le prestazioni di Carlos Augusto, Barella e Pio Esposito, giudicati luccicanti per personalità e per quella che il quotidiano chiama «trascinanza», ovvero la capacità di spingere i compagni nei momenti più complicati. L’unica nota stonata della serata riguarda l’infortunio di Bastoni, segnalato dal giornale come l’unico elemento negativo di una prestazione altrimenti solida.