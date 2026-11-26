Nel post-partita di Inter-Stoccarda, intervenuto davanti alle telecamere di Sky Sport, Barella ha commentato la vittoria nerazzurra con lucidità, partendo dalle polemiche che circondano il club. «Siamo abituati a sentire tante cose su di noi, è giusto, l’Inter fa parlare, ci sono grosse aspettative e non ci nascondiamo. A volte le critiche sono un po’ esagerate. L’importante era vincere, era importante per il nostro cammino e per la nostra fiducia».

Barella ha riconosciuto che la squadra avrebbe potuto fare di più sul piano del gioco, ma ha sottolineato il valore della concretezza: «Lo Stoccarda è una squadra tosta, pressa tanto, potevamo fare meglio, ma era una partita da portare a casa contro una squadra che non ti fa esprimere nella migliore maniera. Avevamo bisogno di tirare fuori l’elmetto, oggi l’abbiamo fatto con un paio di interventi difensivi, con un po’ di cazzimma, c’è da fare i complimenti a tutti».

Interpellato anche sulla propria condizione individuale, Barella ha risposto con altrettanta chiarezza: «Fa parte del gioco, ci sono periodi in cui si è al 100% e altri in cui sei al 50%. Accetto tutte le critiche e le scelte del mister, cerco sempre di dare il mio contributo».