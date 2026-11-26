La ripresa di Inter–Stoccarda ha raccontato molto più di quanto il risultato finale possa suggerire. Lo ricostruisce il Corriere dello Sport, che si sofferma sui momenti chiave della seconda frazione, a partire dalla pressione tedesca e dalle risposte nerazzurre.

I tedeschi hanno provato a riaggredire subito dopo l’intervallo, ma l’Inter ha saputo assorbire l’urto e ripartire velocemente, sfondando sulla sinistra. Da quella fascia è arrivato il traversone di Dimarco, intercettato con il braccio da Vagnoman: dopo il controllo al monitor, l’arbitro ha assegnato il rigore. Dal dischetto Sucic, come già a Bergamo, ha trasformato senza errori.

La reazione dello Stoccarda è stata immediata. I tedeschi si sono riversati nella metà campo avversaria, generando più di un momento di difficoltà, in particolare sugli angoli. In quelle fasi sono stati Bisseck e soprattutto Carlos Augusto a firmare due salvataggi clamorosi. Hoeness ha poi inserito Undav per dare più peso all’attacco, approfittando delle difficoltà dell’Inter sulle fasce.

A chiudere il discorso ci ha pensato Lautaro, entrato al posto di un generoso Thuram: ha capitalizzato un assist preciso di Dimarco, fissando il punteggio sul 2-0. Nel finale, con la squadra di Chivu costretta a difendersi, è emersa la prestazione di Akanji, impeccabile come ultimo baluardo. Tre punti che il Corriere definisce fondamentali.