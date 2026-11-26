La Gazzetta dello Sport ha analizzato i principali episodi arbitrali di Inter-Stoccarda, assegnando un 6 all’arbitro francese François Letexier per la sua direzione di gara.
Il primo caso rilevante arriva al 13′ del primo tempo, quando Letexier estrae il cartellino giallo nei confronti di Thuram: il francese interviene in ritardo e pesta pesantemente la caviglia di Mittelstadt, una decisione giudicata corretta dalla rosea.
Al 19′, Carlos Augusto cade in area davanti a Vagnoman, ma secondo la Gazzetta non sussistono gli estremi per fischiare il fallo di ostruzione. Al 37′ è invece Spence a protestare per un intervento di Hendriks nell’area tedesca: il difensore dello Stoccarda prende però nettamente il pallone in scivolata, e il direttore di gara lascia proseguire.
Nella ripresa, al 9′, arriva l’episodio più discusso: il tocco di braccio di Vagnoman su cross di Dimarco viene sanzionato con il rigore, assegnato dal direttore di gara dopo la consultazione del monitor. Per la Gazzetta il penalty è netto. Al 29′, infine, sono i tedeschi a reclamare un fallo di Spence su Mittelstadt in area nerazzurra, ma anche in questo caso l’arbitro francese viene promosso dalla rosea per aver correttamente escluso il rigore.