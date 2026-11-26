«È stato importante reagire dopo due sconfitte consecutive. Bisogna pensare partita per partita per aspirare alle nostre ambizioni»: con queste parole Chivu ha commentato la vittoria dell’Inter contro lo Stoccarda, restando composto come aveva fatto dopo il pareggio con l’Atalanta. Secondo la Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro sa di avere tra le mani un organico di grande livello, che soffre di cali di concentrazione correggibili nel tempo.
Il quotidiano sportivo sottolinea come la serata europea abbia prodotto una serie di indicatori positivi. Clean sheet, prestazione di spessore di Pio, Sucic in regia al livello di Calhanoglu — con rigore trasformato con precisione — e Lautaro tornato al gol cinque minuti dopo il suo ingresso nella ripresa.
La Gazzetta si interroga poi se la serata, combinata con i risultati delle dirette concorrenti, avrebbe potuto prendere una piega ancora più favorevole per i nerazzurri in chiave classifica Champions League. La risposta, secondo il quotidiano, appare negativa: difficile immaginare uno scenario migliore di quello che si è concretizzato, con il G8 europeo distante un solo punto.
L’insieme di questi segnali, conclude la Gazzetta, ha liberato l’ambiente nerazzurro dai pensieri negativi sorti dopo la trasferta di Bergamo, permettendo all’Inter di affrontare il fitto calendario fino a Natale con un’atmosfera ben diversa rispetto all’immediato post-Atalanta.