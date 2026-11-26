Sarà necessario attendere gli esami strumentali programmati per domani per conoscere con precisione l’entità del problema fisico accusato da Bastoni durante Inter–Stoccarda. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.
Il difensore nerazzurro ha lasciato il campo al 41′ del match per un indolenzimento al quadricipite. Secondo quanto spiegato da Chivu, la situazione non sembrerebbe far presagire una lesione muscolare.
Lo stesso Bastoni, intercettato dai giornalisti in zona mista mentre usciva da San Siro, ha rassicurato chi gli chiedeva notizie sulle sue condizioni, dichiarando che fosse «tutto a posto». Gli esami di domani serviranno a confermare se queste sensazioni positive trovino riscontro clinico.