Ai microfoni di DAZN, Jeff Chabot ha commentato con franchezza la sconfitta subita a San Siro contro l’Inter. Il difensore dello Stoccarda ha riconosciuto la superiorità dell’avversario, senza cercare alibi.

“Abbiamo affrontato una squadra di alto livello – ha dichiarato -. È un peccato. Il secondo gol ha chiuso la partita: se non lo avessimo subito, saremmo potuti restare in gara più a lungo. La squadra ha giocato, abbiamo avuto delle occasioni.”

Il difensore ha poi guardato avanti: “Ora torniamo a casa e ci concentriamo sulle prossime partite”. Lo Stoccarda lascia Milano senza punti e con la consapevolezza di aver incontrato un avversario di livello superiore.