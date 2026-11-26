Con la finestra invernale di mercato alle porte, sono diversi i giocatori accostati all’Inter. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, tra i nomi accostati ai nerazzurri spunta quello di Mosquera, difensore classe 2004 attualmente all’Arsenal.

Lo spagnolo, dopo aver avuto un ruolo rilevante nella conquista della Premier League nella scorsa stagione, in quella attuale trova meno spazio e fatica a garantire continuità. Il club nerazzurro aveva già mostrato interesse per lui quando militava nel Valencia, arrivando ad avere contatti con il suo agente. Ora il suo profilo è tornato a circolare nell’orbita interista.

La dirigenza avrebbe intenzione di ringiovanire il reparto difensivo, e Mosquera potrebbe rientrare in questo tipo di progetto. Tuttavia, secondo Calciomercato.com, si tratta di una pista più praticabile in estate che nella sessione di gennaio. Il contratto del giocatore con i Gunners scade nel giugno 2030: il club londinese lo ha acquistato nell’estate 2025 per 15 milioni di euro, e la sua valutazione attuale si aggira intorno ai 40 milioni.

Per ora le due parti non hanno ancora avviato alcuna trattativa e si rimane sul piano delle voci. Non è però escluso, stando a quanto scrive la testata, che Mosquera possa diventare un obiettivo per la difesa nella stagione 2027/28.