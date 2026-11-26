Tre vittorie consecutive, tutte senza subire gol: il cammino dell’Inter in Champions League ha cambiato volto dopo le due sconfitte che avevano complicato il percorso nelle prime giornate. Con il successo contro lo Stoccarda, i nerazzurri sono risaliti al dodicesimo posto e si trovano ora a due punti dalla fascia che garantisce l’accesso diretto agli ottavi. Lo analizza il Corriere della Sera nel giorno successivo alla partita.

Il quotidiano milanese descrive una squadra che «domina, rischia, lotta e alla fine batte meritatamente lo Stoccarda, superandolo in classifica». Una partita «piena, intensa, che forse poteva essere chiusa prima», arrivata appena 72 ore dopo la rimonta subita a Bergamo.

Sul piano tattico, il Corriere sottolinea che la squadra di Chivu ha concesso poco: una sola parata di Martinez su Fuhrich, con i nerazzurri capaci di rispondere colpo su colpo alle folate di pressing dei tedeschi, definiti squadra tecnica sul lato sinistro e tosta fisicamente. L’arbitraggio di Letexier viene giudicato «fin troppo sciolto».

A trascinare l’Inter è stato Barella, anche se «non sempre è seguito dai compagni». La squadra ha faticato a superare la pressione avversaria, ma quando ci è riuscita è tornato in scena Lautaro, lontano dai radar fin dalla sconfitta contro il Bruges del 13 ottobre. A servirlo è stato Dimarco con un cross che lo ha pescato libero al limite dell’area, anche grazie al contro-movimento di Pio che ha ingannato il difensore. Il destro dell’argentino, secondo il giornale, è stato «il fuoco d’artificio che mancava per segnare la strada giusta da imboccare. Non solo in Europa».