Ai microfoni di DAZN, Dennis Seimen ha tracciato un bilancio lucido della sconfitta per 2-0 subita dallo Stoccarda contro l’Inter a San Siro. Il portiere tedesco, titolare del VfB in questa stagione, ha salvato più volte la sua squadra nel primo tempo, offrendo una prestazione solida tra i pali. Nonostante ciò, il risultato finale ha condannato i tedeschi, superati da un’Inter più efficace e composta.

Sul piano offensivo, invece, lo Stoccarda ha deluso ancora una volta, sprecando le azioni costruite nei minuti iniziali. Seimen ha individuato le lacune: «Manca un po’ di precisione, ma soprattutto mancano un po’ di coraggio, passione e la determinazione che prima ci rendeva forti negli ultimi metri». Un giudizio che si somma alle parole dell’allenatore Sebastian Hoeneß, frustrato dal rendimento in zona gol: «Sembra che siamo maledetti», aveva dichiarato a fine partita.

Nonostante la delusione, il portiere guarda avanti con ottimismo. «Stiamo giocando meglio rispetto alle ultime settimane», ha sottolineato Seimen, convinto che il VfB possa ritrovare la giusta strada «costruendo su queste basi e alzando il livello». Il numero uno dello Stoccarda si dice certo del recupero: «Sono sicuro che torneremo a essere più determinati e a segnare più gol».