Ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Bruno Longhi ha analizzato le recenti prestazioni europee e tracciato un quadro del campionato, esprimendo dubbi sull’Inter e dicendo di puntare di più sulla Roma rispetto all’Inter in campionato.

Partendo dal pareggio della Roma sul campo del PSG, Longhi ha sottolineato come la prestazione giallorossa abbia sorpreso: «È arrivato un segnale inatteso da parte della Roma. Avevamo visto City-Napoli, dove ha prevalso il tatticismo. Ieri sera si è giocato a viso aperto, sul campo del PSG, che domina da due anni in Champions. E gioca come se giocasse la Roma come un’altra di Serie A. È l’atteggiamento di una squadra che ha forza, temperamento, pressing e tecnica».

Più critico il giudizio sull’Inter. Dopo 17 partite disputate, il giornalista fatica ancora a inquadrare i nerazzurri: «L’Inter è ancora indecifrabile. Non si è mai vista l’Inter come lo scorso anno o di due anni fa, per vari motivi. Rimane forte, però rimane indecifrabile». Una valutazione che si riflette nella sua scelta in ottica campionato: «Ho sottolineato i problemi dell’Inter, quindi dico più Roma».

Longhi ha poi speso parole di elogio anche per la Lazio: «Sono innamorato della Lazio, la vedo giocare ed è uno spettacolo. Ha i giocatori giusti al posto giusto. Non la metterei in disparte». Tra i nomi citati, Isaksen, che gli ricorda Robben, poi Taylor e Nuno Tavares, in una rosa dove, a suo dire, «tutti giocano bene ed è un piacere vederla».