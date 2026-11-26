Ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Alessandro Bonan ha commentato la prestazione di Lautaro Martinez nella vittoria dell’Inter contro lo Stoccarda, soffermandosi sul contributo del leader nerazzurro ben oltre la rete siglata.

“Di Lautaro abbiamo detto tutto, l’Inter senza di lui perde tantissimo. È il leader della squadra, nonostante abbia grandi attaccanti, Lautaro è un’altra cosa. È uno dei più grandi centravanti ad aver vestito la maglia nerazzurra. Se sta bene, cambia volto all’attacco della squadra.”

Bonan ha poi sottolineato una qualità che va oltre la finalizzazione: “È quel giocatore che non è solo forte nelle conclusioni a rete, ma lui proprio orienta le manovre dell’Inter. Grande attaccante e raramente quando sta bene non perde un pallone: tu gliela dai e sai già che la orienterà in una zona del campo più pericolosa, senza perderla, lo avete visto anche ieri. Grandissimo interprete del ruolo di centravanti.”