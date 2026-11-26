Un intervento chiave nel momento più delicato e poi una porta inviolata fino al fischio finale. Martinez è stato uno dei protagonisti del 2-0 con cui l’Inter ha battuto lo Stoccarda in Champions League, lasciandosi alle spalle il blackout difensivo subito a Bergamo.

Decisivo sin dai primi minuti, il portiere spagnolo ha neutralizzato un’occasione di Fuhrich che avrebbe potuto portare gli ospiti in vantaggio. Grazie anche a quella parata, la squadra di Chivu ha mantenuto la porta inviolata per tutta la partita, centrando il terzo clean sheet consecutivo in Europa.

A fine gara Martinez ha affidato a Instagram un messaggio sintetico: «Tre punti importanti». Poche parole per commentare una serata che ha confermato la solidità del reparto difensivo nerazzurro nelle notti europee.