Partenza dalla panchina, nervosismo visibile, poi cinque minuti dopo l’ingresso in campo il gol del 2-0 che ha chiuso definitivamente la partita. Lautaro Martinez ha risposto nel modo più diretto alle scelte di Chivu, che aveva deciso di non schierarlo titolare contro lo Stoccarda. Cross di Dimarco, finta di Pio e destro del Toro: terza vittoria consecutiva in Champions League messa in cassaforte.

Secondo Il Giornale, il risultato finale non deve ingannare. I tedeschi si sono presentati aggressivi e pericolosi sin dal fischio d’inizio, e l’Inter ha faticato più di quanto il 2-0 lasci intuire. Nella prima parte della gara, Spence ha sprecato un’occasione ravvicinata e Thuram ha calciato fuori in una situazione favorevole. Due errori definiti gravi dal quotidiano. Positiva invece, anche se sfortunata, la giocata di Barella, che con un’acrobazia ha centrato il palo con l’esterno destro.

L’uscita dal campo di Bastoni ha tenuto in apprensione, anche se il quotidiano milanese sottolinea che trattarsi seduto in panchina in una serata fredda e piovosa non è necessariamente un segnale allarmante. Dimarco, entrato a gara in corso, ha continuato a crescere: non ha ancora trovato il gol, ma si è procurato il rigore e ha poi servito l’assist per la rete di Lautaro.

La nota più preoccupante riguarda le condizioni di Thuram, apparso a corto di energie. Il francese ha disputato molti minuti nelle settimane precedenti e il riposo durante la sosta per le nazionali non è stato sufficiente a recuperare. Pio Esposito è rimasto a secco, ma la rete dell’argentino ha rappresentato un segnale incoraggiante. Il prossimo appuntamento europeo sarà tra due settimane, in Germania contro il Borussia Dortmund: il G8 si avvicina, ma la strada rimane tutt’altro che semplice.