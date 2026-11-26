Ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Paolo Paganini ha detto la sua sulla lotta per lo Scudetto, toccando il confronto tra Inter e Roma come principali candidate al titolo.
“Roma più solida dell’Inter in ottica scudetto? Ci può stare questa valutazione”, ha ammesso Paganini, aggiungendo però una condizione precisa: “Se l’Inter rimane concentrata, per valore della rosa e non solo, è superiore a tutte per la corsa Scudetto”.
Il giornalista ha poi riconosciuto un elemento distintivo nella squadra giallorossa: “Il valore aggiunto della Roma è Gasperini, ma ritengo ancora l’Inter avanti”.