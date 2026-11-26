La UEFA ha pubblicato il Team of the Week relativo alla quinta giornata della League Phase di Champions League, e tra i protagonisti figura anche Barella. Il centrocampista dell’Inter è stato inserito nella fantaformazione settimanale grazie al premio di MVP ottenuto nella gara disputata tra ieri e l’altro ieri.

Insieme a Barella, la Serie A porta altri due rappresentanti nel riconoscimento UEFA: Hermoso della Roma e Milla del Como, entrambi premiati come MVP nelle rispettive partite del turno europeo.

Completano la selezione anche due giocatori del Real Madrid, Mbappé e Bellingham, decisivi nella larga vittoria dei blancos contro il PSV.