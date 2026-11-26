Ai microfoni di Sky Sport, Varela ha parlato del momento positivo che sta vivendo e delle voci di mercato che lo accostano all’Inter. L’attaccante del Monza, già indicato dal presidente Marotta come obiettivo nerazzurro prima della sfida contro lo Stoccarda, ha scelto di affrontare l’argomento senza girarci intorno.

Sul rendimento in campo, le parole del giocatore sono chiare: «Sto attraversando un momento bellissimo, fin dall’inizio. Mi sento bene già da inizio stagione, il Monza mi ha presentato bene e i compagni mi hanno accolto. A volte è solo questione di fiducia, se la senti e vedi persone attorno a te che credono in te è la cosa migliore. Se un giocatore ha questo, può sempre overperformare. Devo ringraziare i tifosi, mi hanno accolto alla grandissima».

Sul capitolo mercato, l’attaccante ha tagliato corto: «Cerco solo di continuare a vivere questo momento, bisogna essere pronti per il momento che si vive. Nel calcio, come nella vita. Ho un contratto con il Monza e non penso alle voci su un trasferimento, penso solo a cercare di fare il mio massimo finché sarò sotto contratto con il Monza. Non ho ricevuto nessuna novità finora».

Varela ha poi svelato un retroscena legato ai social network. Individuato come follower della Juventus sui social, ha spiegato le ragioni di quella scelta e della successiva marcia indietro: «Ho iniziato a seguire la Juventus da quando è arrivato Cristiano Ronaldo, non c’è problema a dirlo. Quando ho visto la notizia ho pensato che la gente si sarebbe spaventata, perché pensavano partissi, e quindi ho smesso di seguire non solo la Juventus, ma qualsiasi altro club».